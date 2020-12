Weiterer Spielzug mit zwei Gewinnern

Im Blick Der Verkauf des TSB-Geländes in der Gmünder Oststadt

Das TSB-Gelände an der Buchstraße in Gmünd ist verkauft. Das ist ein ganz wichtiger Schritt für die Zukunft des Vereins – und ebenso wichtig für die Stadtentwicklung.

Der TSB Gmünd bekommt so die Finanzen, um die ehrgeizigen Pläne für seinen Sportpark im Laichle verwirklichen zu können. Denn im Lauf der Zeit ist die Stadt um das Sportgelände an der Buchstraße herumgewachsen, an diesem Standort bestanden keine Potenziale für Modernisierung oder Wachstum mehr. Es ist bemerkenswert, wie unaufgeregt und zielstrebig der Verein diesen Plan verfolgt hat. Entsprechend einstimmig votierten