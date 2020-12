Wo der Nikolaus tolle Helfer hatte

Brauchtum Was die Schechinger Jugendfeuerwehr und die Spraitbacher Gemeinde, samt Landfrauen, sich für die Kinder ausgedacht haben, die derzeit auf so viel verzichten.

Schechingen/Spraitbach

Alle Hände voll zu tun hatten die fleißigen Helfer des Nikolaus an diesem Sonntag in Schechingen und in Spraitbach. Coronabedingt hatte der Heilige Mann die Freiwillige Feuerwehr und die Landfrauen um Unterstützung gebeten. Die GT hat den Aktiven über die Schulter geschaut.

Schechinger Jugendwehr hilft

Professionell organisiert haben die Nikolaushelfer der Schechinger Jugendfeuerwehr ihre Aktion. Unter der Leitung von Jugendwart Markus Abele hat sich das Ausbildungsteam kurz vor Anbruch der Dunkelheit am Feuerwehrhaus versammelt. Parat stehen dort Transportkisten mit Geschenken für 132 Mädchen und Jungs, die offenbar