Mehr Sicherheit für Begegnungsverkehr zwischen Weiler und Bettringen

Straßenbau Warum das Land die Landesstraße 1160 zwischen Weiler in den Bergen und Bettringen in den Maßnahmenkatalog zum Ausbau aufgenommen hat.

Schwäbisch Gmünd/Stuttgart.

Eng geht es her auf diesem Abschnitt der Landesstraße 1160 zwischen Weiler in den Bergen und Bettringen. So eng, dass Begegnungsverkehr zwischen Bussen und Schwerlastverkehr schwierig ist. Das Regierungspräsidium Stuttgart registriert auf diesen rund 1,5 Kilometern deshalb „Auffälligkeiten bezüglich Unfallkostendichte und Unfallkostenrate“.

Die Unfallkostenrate ist ein Indikator, der zusammen mit der Unfallrate auch Aussagen über die Unfallschwere ermöglicht und es deshalb erlaubt, verschiedene Streckenabschnitte miteinander zu vergleichen. Aufgrund dieser Daten nahm das Regierungspräsidium die