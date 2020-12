Nikolaus statt Weihnachtsmann

Brauchtum Wie Pfarrer Lukas Golder, Handharmonika-Clubvorsitzender Heiko Cammerer und Nikolaus-Experte Michael Blessinger die Mädchen und Jungs in Waldhausen überrascht haben.

Lorch-Waldhausen.

Dunkel ist’s in der steilen Gasse Am Herrenbrunnen, es nieselt leicht. Plötzlich Lichter, ein knatternder Motor. Schon flitzen zwei seltsam aussehende Fahrzeuge die Straße hinunter, bremsen an der Rattenharzer Straße und halten vor einem hell erleuchteten Haus. Es ist der Nikolaus mit Begleitern auf seiner Gabenrunde.

Ganz klar wird alles, als der Konvoi steht. Pfarrer Lukas Golder, Handharmonika Club-Vorsitzender Heiko Cammerer und „Nikolaus“ Michael Blessinger sitzen auf mit Tannenzweigen und Lichterketten geschmückten „Schlitten“. „Das ist mein Acker-Schlepper“, verrät Heiko