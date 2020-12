Lions unterstützen das Hospiz von Herzen gern

Schwäbisch Gmünd. „Ich finde es ganz wichtig, dass es in Schwäbisch Gmünd für Hospiz einen Ort gibt.“ Das sagt Ernst Amann-Schindler, stellvertretender Präsident des Lions-Clubs Limes-Ostalb, – und er weiß, wovon er spricht. Seine Mutter hat vor 20 Jahren im Hospiz in Stuttgart ihr Lebensende verbracht. Gut aufgehoben, mit einer „sehr liebevollen und aufmerksamen Betreuung“, erinnert sich Ernst Amann-Schindler: „Es war das Beste, was wir machen konnten – für meine Mutter und die ganze Familie.“ Daher betont er: „Für mich ist es sowas von klar, dass das Gmünder Hospiz unterstützt