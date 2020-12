Mannheim: „Fast wie in einer Geisterstadt“

Wegen enorm hoher Infektionszahlen gilt in Mannheim seit Freitag eine nächtliche Ausgangsbeschränkung. Die Polizei zeigt zum Start Präsenz und zieht am Ende eine positive Bilanz.

In Baden-Württembergs zweitgrößter Stadt ist es am Freitagabend nasskalt und ungemütlich. Wer dem Herbstwetter trotzt und dennoch in Mannheim unterwegs ist, muss sich auf ein Rendezvous mit der Polizei gefasst machen. Weil die Corona-Infektionszahlen in der Stadt enorm angestiegen sind, gilt seit Freitag eine nächtliche Ausgangsbeschränkung, die am 14. Dezember enden soll.Es sind harte Regeln, die nun in der Stadt gelten und durchgesetzt werden müssen. Zum Verlassen des Hauses benötigen die Mannheimer nun zwischen 21 und 5 Uhr „triftige Gründe“. Mannheims Polizeipräsident Andreas