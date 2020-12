Individuelles Trauern zulassen?

Bestattungen Der Gemeinderat Heubach beschäftigt sich am Dienstag einmal mehr mit der Gestaltung der Urnengräber. Verwaltung plant Lockerungen.

Heubach

Blumen, Kerzen, Fotos, Lichterketten – wie manche Heubacher die Urnengräber ihrer verstorbenen Angehörigen individuell ausgestalten, war schon mehrmals Thema in städtischen Gremien. Zuletzt diskutierte im Oktober der Verwaltungsausschuss darüber. Stadträtin Christine Sommer erläuterte, sie sei schon öfters von Bürgern darauf angesprochen worden, dass es manche mit der Friedhofsordnung nicht so genau nähmen. Bürgermeister Frederick Brütting bestätigte, dass der Verwaltung das Thema bekannt sei. Bisher handhabe es die Stadt so, dass gewisse Dinge geduldet würden, solange es nicht überhand nehme.

Bislang gilt die Regel,