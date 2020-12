Kaisers Worte finden Gehör

„Wir kreieren zu wenig Gefahr aus Standards, das ist Fakt,“ so die Anaylse von Hannover Kapitän Dominik Kaiser. Die Worte des Waldstetter Fußballprofis vergangene Woche sind auf Gehör gestoßen bei seinen Teamkameraden. Der 1:0-Siegtreffer von Hendrik Weydandt am Sonntag gegen den großen HSV entsprang einem Freistoß der 96er. Die Niedersachsen hatten dem HSV nach dessen 2:3-K.o. vor einer Woche in Heidenheim die zweite Niederlage in Folge eingeschenkt und den eigenen Negativlauf in der 2. Liga gebremst. Dominik Kaiser wird am Samstag, um 13 Uhr sein Team in der Heidenheimer Voith-Arena aufs Feld führen.

Ein Ex-VfR-Aalen-Trio