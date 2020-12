Nikolaus-Drive-In im Hallenbad

Kein Weihnachtsschwimmen in diesem Jahr. Dafür kam wenigstens der Nikolaus zu den Kindern und Jugendlichen des Gmünder Schwimmvereins. Besser gesagt: Sie kamen zu ihm. Die lustige Idee eines Nikolaus-Drive-In wurde am Montagabend eifrig in Anspruch genommen. Die Mädchen und Buben kamen mit ihren Eltern ans Gmünder Hallenbad gefahren, wo sie am Eingangsbereich hübsch verpackte Geschenkpäckchen ins Auto gereicht bekamen. Alles abgestimmt auf die derzeit geltenden Abstands- und Hygienebestimmungen der Corona-Pandemie.

Die Freude der jungen Wasserratten war groß. Sie haben in diesem Jahr das Bad kaum von innen gesehen. Seit März finden keine