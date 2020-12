Eine Tonne für vier Sorten Abfall

Entsorgung Die GOA-Premiumtonne wird in Schwäbisch Gmünd und den Teilorten getestet. Wer sie bucht, bekommt Restmüll, Altpapier, Bioabfall und Verpackungsmüll an einem Termin entsorgt.

Schwäbisch Gmünd/Mögglingen

Die GOA-Premiumtonne – ein neues Angebot der Gesellschaft im Ostalbkreis für Abfallbewirtschaftung (GOA), wurde am Dienstag im Landratsamt in Aalen vorgestellt. Sie wird in Schwäbisch Gmünd und seinen Teilorten getestet. Das Angebot bietet laut GOA folgende Vorteile: Es gibt nur eine Tonne und einen Leerungstermin für vier verschiedene Sorten Abfall – Restmüll, Altpapier, Bioabfall und Verpackungsmüll.

„Mit der Premiumtonne gehen wir neue Wege und erweitern das Dienstleistungsangebot für unsere Bürgerschaft“ sind sich Landrat Dr. Joachim