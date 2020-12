Triumph streicht Stellen

Heubach/Aalen

Die letzte Sparrunde ist noch nicht lange her. Vor drei Jahren strich der Schweizer Konzern Triumph Stellen am einstigen Stammsitz in Heubach sowie im Logistikzentrum in Aalen. Nun folgt der nächste Rückschlag für die regionalen Standorte. Bereits im September hat man die Belegschaft über anstehende Einsparungen informiert, nun steht das Ergebnis fest: Insgesamt werden an den deutschen Standorten Aalen, Heubach und München 97 Vollzeitstellen wegfallen. In Heubach sind 46 Stellen, in Aalen 30 betroffen.

Der Konzern begründet die neuerlichen Einsparungen mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie – und dem fortschreitenden