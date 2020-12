Eine große Familie mit Fernbeziehung

Kunstturnen, 1. Bundesliga Moskau, Madrid, München: Die Athleten des TV Wetzgau sind vor dem Finale am 19. Dezember überall verstreut. Einzig Kapitän Helge Liebrich bereitet sich in Gmünd vor.

In knapp zwei Wochen sehen sie sich wieder: Die Wetzgauer Großfamilie kommt am 19. Dezember in Gmünd zusammen, um im Finale zur deutschen Mannschaftsmeisterschaft Gold zu gewinnen. Bis dahin gibt’s nur Mails, WhatsApp, Skype oder Face-Time. Denn die Jungs von Trainer Paul Schneider sind weit weg von Schwäbisch Gmünd.

Sollte es mit den Formalien klappen, hätte er die weiteste Anreise: Artur Dalaloyan muss einen gut fünfstündigen Flug auf sich nehmen, um beim Finale dabei zu sein – einfach versteht sich. Der 24-jährige Weltmeister lebt und trainiert im gut 2000 Kilometer entfernten Moskau. „Er will auf jeden Fall dabei