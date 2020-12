Endspurt im neuen Kindergarten

Bauvorhaben In der Betreuungseinrichtung in Ruppertshofen sind die Handwerker auf der Zielgeraden angelangt. Am 11. Januar soll dort der Betrieb losgehen.

Ruppertshofen

Ein großes Weihnachtsgeschenk wird momentan für die Kleinen des Kindergartens Pfiffikus in Ruppertshofen vorbereitet. Denn sie dürfen bald in einen nagelneuen Kindergarten einziehen. In drei Gruppenräumen werden dann 68 Kinder vom 13-köpfigen Erzieherinnenteam um Leiterin Manuela Stütz betreut. Was bedeutet, dass dann die vorübergehend eingerichtete Kleingruppe mit zehn Kindern vom Birkenloher Kindergarten ebenfalls in den neuen Räumen am Asternweg im Hauptort einziehen kann.

Bereits vor Weihnachten dürfen die Kinder den neuen Kindergarten mit seiner Nutzfläche von 950 Quadratmetern