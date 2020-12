Die Hinrunde zu Ende spielen und dann Play-Offs spielen

Die vergangene Fußballsaison im Amateurbereich wurde abgebrochen. Dass die laufende Spielzeit nur mit einschneidenden Abstrichen zu Ende gebracht werden kann, daran zweifelt niemand mehr. Wenigstens die Hinrundenspiele zu Ende bringen und dann – wenn möglich – die Auf- und Abstiegsfragen über ein Ligensplitting und Play-Offs entscheiden. Darauf verständigten sich am Montagabend bereits die Oberligavereine. Einen entsprechenden Vorschlag wollen auch die Verbands- und Landesligisten dem Verband unterbreiten. Darauf haben sie sich in ihren Videokonferenzen am Dienstagabend verständigt.

Folgende Szenarien haben die Oberligisten am