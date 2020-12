Mehr Spielraum bei Urnengräbern

Gemeinderat Heubacher Gremium befürwortet mehrheitlich eine Änderung der Friedhofssatzung. Antrag der Verwaltung allerdings abgelehnt. Was sich jetzt für die Nutzungsberechtigten ändert.

Heubach

An den Urnengräbern auf dem Heubacher Friedhof haben Angehörige künftig mehr Spielraum für individuelle Trauerarbeit. Das beschloss der Gemeinderat am Dienstag mehrheitlich. Dennoch soll es, wie Bürgermeister Frederick Brütting betonte, „keinen Wildwuchs“ geben.

Die Ausgangssituation

Die Heubacher Urnenwände bestehen aus einer oberen Reihe samt einem Sims sowie einer unteren Reihe mit einem bepflanzbaren Vorbereich direkt an der Mauer und einem dazugehörigen Sims auf dem Boden. Wie Brütting schilderte, war die Situation an den Urnenwänden schon öfters Thema in den städtischen Gremien. Bislang regelte die Friedhofssatzung,