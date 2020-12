Weihnachtswunder für den Zirkus

Schwäbisch Gmünd

Neun Monate, seit Beginn der Pandemie, saß der Familienzirkus Alaska in Bettringen auf der Freifläche am Ortsausgang Richtung Weiler fest. Das Auftrittsverbot machte Weiterreisen unnötig, der Mangel an Einnahmen machte es unmöglich. Der warme Frühling, gefolgt vom heißen Sommer und einem milden Herbst machte den Zwangsaufenthalt einigermaßen erträglich. Doch im Herbst blickte die Zirkus-Familie Frank nervös Richtung Winter.

Seit die Temperaturen in den Minusbereich gefallen sind, wich die Nervosität purer Existenzangst, gepaart mit der Sorge um das Wohl der rund 30 Tiere. Die Sonne ließ die Grünfläche tagsüber