Das neue Landratsamt wird teuer

Aalen

Kreuz und quer über Aalen verteilt arbeiten Bedienstete der Kreisverwaltung. Dies soll sich ändern. Geplant ist eine Zentralisierung, ein neues zweites Landratsamt in Aalen auf dem Union-Areal. Konkretisiert haben nun Verwaltung und Kreisparlamentarier die Pläne und das Vorgehen hier. Gestritten wurde auch, denn erstmals wurde öffentlich deutlich über die Kosten des Projektes gesprochen. Am Ende aber haben sich Finanz- und Bauausschuss am Dienstag mehrheitlich auf die Rahmendaten für den Neubau geeinigt und an den Kreistag eine positive Beschlussempfehlung gesandt.

Das ist geplant

Die Kreisverwaltung hatte die Vorschläge, die der