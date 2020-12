Ideen für Gmünds West-Eingang gefragt

Stadtentwicklung Planer aus ganz Europa sollen Vorschläge für zwei große Freiflächen in Gmünd entwerfen: den Gleispark und den Parkplatz an der Lorcher Straße.

Schwäbisch Gmünd

Zwei große Freiflächen direkt am Rand der Innenstadt und seit Jahren wird in Gmünd die Frage diskutiert: Was soll da drauf? Wenn die Stadträte an diesem Mittwoch zustimmen, soll ein europäischer Planerwettbewerb Antwortvorschläge geben. Die Planungen, die unter dem Titel „Westliches Stadttor“ stehen sollen, könnten den ersten Eindruck von Gmünd für alle, die aus Richtung Stuttgart kommen, drastisch verändern.

Gleispark und Großparkplatz

Da ist zum einen der Gleispark am Fuß des Nepperbergs, der während der Landesgartenschau als Parkplatz diente und später als Platz für ein neues Hallenbad im Gespräch