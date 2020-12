Elf Millionen Euro für neuen Wohnraum

Ortschaftsrat 30 neue Wohneinheiten will die Vereinigte Gmünder Wohnnungsbaugesellschaft im Straßdorfer Baugebiet „Käppelesäcker IV“ realisieren.

Schwäbisch Gmünd-Straßdorf

Künftige Bauvorhaben prägten die Straßdorfer Ortschaftsratssitzung am Dienstag. Mit großem Interesse folgte das Gremium um Ortsvorsteher Werner Nußbaum in der Gemeindehalle den Erläuterungen von VGW-Geschäftsführer Celestino Piazza. Dieser präsentierte die unterschiedlichen Bauvorhaben der VGW auf einer 4450 Quadratmeter großen Fläche im neuen Baugebiet „Käppelesäcker IV“, die insgesamt 30 neue Wohneinheiten für Straßdorf bringen werden. Baustart soll im Frühjahr 2021 sein, insgesamt investiert die VGW in