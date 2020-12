Wechsel im Freundeskreis

St.-Michael-Chorknaben Baron übergibt Vorsitz an Baumann.

Schwäbisch Gmünd. Nach über zehn Jahren als Vorsitzender des Vereins der Freunde der St.-Michael-Chorknaben hat Gmünds Erster Bürgermeister Christian Baron sein Amt bei der virtuellen Adventsfeier des Chores niedergelegt. „Nachdem ich am 1. Dezember meinen Dienst bei der Stadt Schwäbisch Gmünd aufgenommen habe, konsolidiere ich meine Ehrenämter“, gab Baron als Grund für diesen Schritt an. In den vergangenen zehn Jahren gab es bei den Chorknaben viele Entwicklungen und Neuerungen. Die Gesangsausbildung wurde neu aufgestellt, eine Chorknaben-Mini-Gruppe eingerichtet, ein erfolgreiches Konzept für die Nachwuchsgewinnung auf