Kreisimpfzentrum: Das ist bisher bekannt

Aalen. Der Ostalbkreis wird ab 15. Januar 2021 in der Ulrich-Pfeifle-Halle in Aalen ein Kreisimpfzentrum einrichten. Die organisatorischen Vorbereitungen dazu sind angelaufen, derzeit werden in Abstimmung mit den Kreisärzteschaften, den Kliniken Ostalb, der Kassenärztlichen Vereinigung sowie den Hilfsorganisationen die Details erarbeitet, das teilte das Landratsamt Ostalbkreis am Mittwochnachmittag mit.

Das Vorgehen:

„Aktuell ist vorgesehen, das Kreisimpfzentrum sieben Tage die Woche im Zweischichtbetrieb von 7 bis 21 Uhr zu betreiben. In der Stunde soll es möglich sein, bis zu 60 Personen zu impfen“, erklärte Landrat