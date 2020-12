Großaspach in Aalen

Es ist kalt in diesen Tagen. Schnee liegt auf der Ostalb. Die Möglichkeiten, unter denen die Fußballprofis des VfR Aalen in den vergangenen sechs Wochen seit der Saisonunterbrechung trainieren durften, waren alles andere als optimal. Das Match zum Re-Start der Regionalliga Südwest am Samstag (14 Uhr in der Ostalb-Arena) gegen Sonnenhof Großaspach mutet wie ein Kaltstart an. Am Dienstag (19 Uhr) folgt ein weiteres Heimspiel gegen den FSV Frankfurt. Beide ohne Zuschauer. Am kommenden Samstag geht’s nach Offenbach. Dann ist erst einmal wieder Pause.

„Wir sind Profis. Das ist unser Job. Natürlich werden wir spielen“, sagt VfR