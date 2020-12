Fahrende: fröhlich und frei

Zirkus Das „Ambulans Theatre“ gastiert aus einer Notsituation heraus etwas verlängert „Im Lachgang“ in Zimmern.

Schwäbisch Gmünd-Hussenhofen

Sie bieten ein buntes und fröhliches Bild, die zwölf Mitglieder des französischen „Ambulance Theatre“. Rustikale Schäferkarren mit außen angebrachten Kaminrohren lagern auf der freien Wiesen „Im Lachgang“ in Zimmern. Pferde grasen neben zwei Eseln, ein kleiner Hundewelpe versucht, mit den anwesenden Hühnern zu spielen. Diese flüchten in ihren an der Bodenplatte eines Schäferkarrens angebrachten Hühnerstall.

Am Donnerstagabend seien ein Dutzend junger Leute im Lachgang aufgeschlagen, erzählt Anwohner Christian Franke. Eines der Pferde hatte einen medizinischen Notfall, schnelle Hilfe