Mehr als 525 Jahre alte Unterschriften

Eschach

Es ist eine ganz normale Taufe, zu der Martin K. eingeladen ist. Coronabedingt ist die Gästezahl zwar auf ein Minimum reduziert, aber sonst: alles gut. Denkt er und freut sich, dass er so wenigstens einen der vorderen Plätze ergattern kann. Sein Blick schweift in Richtung Altarraum – und Martin K. erstarrt: Hakenkreuze. Überall in Stein gemeißelt. Was soll denn das???

Pfarrer Uwe Bauer versteht die empörte Frage – und muss trotzdem schmunzeln. Die Hakenkreuze haben überhaupt nichts mit dem Nationalsozialismus zu tun, beruhigt er. Sie sind älter, sehr viel älter. Es handle sich nämlich um Steinmetzzeichen aus den Jahren