Damit die Überbrückungstechnik funktioniert

Alfdorf-Hellershof. Über den Bauantrag für einen Funkmast auf einem Privatgelände gegenüber dem Hellershofer Festplatz hat der Alfdorfer Gemeinderat in seiner Sitzung am Montag zu entscheiden. „Ich freue mich riesig, dass sich da was tut“, sagt Alfdorfs Bürgermeister Ronald Krötz zu dem Vorhaben der Deutschen Funkturm GmbH, die den knapp 43 Meter hohen Mast erstellen will. Denn den Anwohnern in diesem Bereich des Sandlands bringe sie das Internet über Mobilfunk „als Überbrückungstechnik, bis man Breitband hat“, sagt Krötz und erwähnt außerdem den Sicherheitsaspekt, dann ein verlässliches Netz, etwa zur Absetzung