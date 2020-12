Die Kunst aus der Fensterhöhle

Ausstellung Der Gmünder Kunstverein geht mit seiner „Querschnitt“-Präsentation in die Schaufenster des Predigers. Viele Werke spiegeln die schwierige Zeit wider.

Auch wenn Vieles anders ist in diesem Jahr: eine Querschnitt-Ausstellung von Mitgliedern des Gmünder Kunstvereins gibt es selbst 2020. Allerdings nur in den acht Schaufenstern der Galerie im Prediger und ohne Vernissage, ohne Rede und Sekt zur Eröffnung. Dafür mit Gedanken des Kunstvereinsvorsitzenden Professor Dr. Klaus Ripper, die sonst in eine Eröffnungsrede gemündet hätten.

Die Schaufensterausstellung komprimiert die Aussage, jede Künstlerin, jeder Künstler, ist diesmal nur mit einem Werk vertreten. Und wil acht Schaufenster noch keine Galerie ersetzen, ist es eine zweigeteilte Ausstellung. Zunächst sind Arbeiten von 36 Künstlern