Hospiz: wertvoll und unterstützenswert

Schwäbisch Gmünd/Böbingen. Dass in Schwäbisch Gmünd derzeit ein Hospiz entsteht, findet Hans Schaile „sehr passend und zeitgemäß“. Darum leisten der Inhaber des Stuckateurbetriebs Zeidler in Böbingen und seine Frau Barbara mit einer 2000-Euro-Spende gerne einen Beitrag, damit die Schwesterngemeinschaft der Franziskanerinnen den Eigenanteil für den Neubau des Klostershospizes finanzieren kann. Seine Familie habe selbst Erfahrung mit dem Hospiz in Ellwangen gemacht, erzählt Hans Schaile. So wisse er, wie wichtig solche Einrichtungen sind, in denen Menschen die letzten Tage und Wochen