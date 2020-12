Diakonieverband Ostalb: „Niemand ist vergessen“

Schwäbisch Gmünd. Hunderte Ehrenamtliche sind in der Gemeindiakonie im Diakonieverband Ostalb aktiv. Das 75. Jubiläum des Verbands und die Adventszeit nehmen die Mitglieder daher zum Anlass, um über das ehrenamtliche Engagement in der Gemeindediakonie zu sprechen. Und haben dabei zwei klare Botschaften: Auch während Corona kann sich jeder Mensch zu jeder Zeit an die diakonischen Einrichtungen wenden. Und: Immer – aber gerade jetzt – ist es wichtig, dass jeder Einzelne auf seine Mitmenschen achtet.

Rund 30 000 Mitglieder und geschätzt hunderte ehrenamtliche Helfer zähle der Diakonieverband Ostalb,