„In Gmünd immer willkommen“

Schwäbisch Gmünd

Es ist Januar 1961, die drei Ministranten Paul Weinmann, Hans Reichenauer und Karl Baumhauer schlüpfen in die Gewänder der Heiligen Drei Könige und ziehen erstmals von Haus zu Haus durch die Innenstadt. Sie bitten um Spenden für Misssionsprojekte und können auf Anhieb eine hübsche Summe - der Betrag ist nicht überliefert – verteilen. Die Aktion kommt gut an und wird fortgeführt, auch wenn zu der Zeit „niemand glaubt, dass daraus eine Jahrzehnte lange Tradition wird“, so Paul Weinmann, der bis heute kein Jahr ausgelassen hat. Ab 2. Janaur 2021 wäre er gerne wieder von Haus zu Haus unterwegs. Wegen