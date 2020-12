Kühlwetter besorgt dem FCH den Sieg

Der FC Heidenheim hat sich im Duell der HSV-Bezwinger am Samstag in der heimischen Voith-Arena mit 1:0 gegen Hannover 96 durchgesetzt und damit Tuchfühlung zur Spitzengruppe der Liga aufgenommen. Hannover dagegen musste nach dem 1:0-Erfolg gegen den Hamburger SV in der vergangenen Woche einen bitteren Rückschlag hinnehmen. „Das ist sehr ärgerlich“, zeigte sich 96-Kapitän Dominik Kaiser nach dem Schlusspfiff enttäuscht. Der Fußballprofi aus Waldstetten richtete sofort den Blick nach vorne. Bereits am Dienstag gastiert mit dem Tabellendritten Bochum ein weiterer harter Brocken bei den Niedersachsen. Der FC Heidenheim empfängt