Die Grippewelle wird’s in diesem Winter schwer haben

Schwäbisch Gmünd

Wir haben keine Knappheit in unserer Praxis“, sagt Dr. Gisbert Weissenborn. Der Allgemeinarzt, der dem Vorstand der Gmünder Kreisärzteschaft angehört, kann die Nachfrage nach Grippe-Impfungen in seiner Praxis wieder stillen. Anfang November war der Impfstoff zur Mangelware geworden, Praxen mussten Wartelisten anlegen.

Rund 200 Menschen haben Weissenborn und seine Mitarbeiterinnen in den letzten Wochen geimpft. Die Nachfrage nach Grippeimpfungen ist in diesem Corona-Winter mehr als doppelt so hoch wie in normalen Jahren. „Es hat sich auf hohem Niveau eingependelt“, sagt der Mediziner.