Kaisers Schmerz ist vielfältig

Wenige Sekunden nach dem Anpfiff musste Dominik Kaiser nach einem Zweikampf bereits auf dem Spielfeld der Heidenheimer Voith-Arena behandelt werden. „Richtig weh tat’s erst, als ich nach der Heimfahrt aus dem Bus ausgestiegen bin“, sagte der Kapitän von Hannover 96. Sein Knöchel war dick geschwollen. Das schmerzte den Fußballprofi aus Waldstetten noch am Sonntag mindestens so sehr wie die erlittene 0:1-Niederlage in Heidenheim und die fünft gelbe Karte, die ihn am Dienstag gegen Bochum zum Zuschauen verdonnert.

Herr Kaiser, wie bitter ist die 0:1-Niederlage gegen Heidenheim?

Kaiser: Wir wollten in Heidenheim auf jeden Fall