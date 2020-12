Kleine Flamme mit großer Symbolik

Schwäbisch Gmünd

Dieses Jahr ist nichts, wie es in den Vorjahren war. So wurde das Friedenslicht auch nicht von der zentralen Aussendungsfeier in Stuttgart in die Stauferstadt gebracht. Nein, „in diesem Jahr kam das Friedenslicht zu uns“, beschrieb Pastoralreferentin Silke Weihning. Die zentrale Aussendungsfeier in Stuttgart konnte aufgrund der Corona-Pandemie nicht stattfinden. Stattdessen ging das Friedenslicht diesmal selbst auf Reisen. „Und wir holten es auf dem Kaufland-Parkplatz ab“, erklärte die Pastoralreferentin als Geistlicher Beistand der Pfadfinder.

Seit 1986 wird das Friedenslicht traditionell von einem