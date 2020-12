Weihnachten in Sand gemalt

Schwäbisch Gmünd

Zu einem besonderen Kunstgenuss unter dem Motto „Advent, Advent, das Bäumchen brennt“ begrüßte Pfarrer Matthias Walch am Sonntagabend die Besucher in der Augustinuskirche. Denn es war wieder Joki-Spezial-Abendgottesdienst. Über den leergeräumten Chorraum des Gotteshauses spannte sich eine große Leinwand. Auf dem Taufstein befanden sich fünf weihnachtlich verpackte Geschenke, deren Inhalt symbolisch für die Weihnachtsgeschichten und Gedichte standen, die Schauspielerin Sarah Gros vortrug. Für eine Visualisierung sorgte Sandkünstler Chris Kaiser. Heidrun Havran begleitete Vorträge und Sandmalereien am Klavier.