Engpass bei Ruppertshofen beseitigt

Ruppertshofen

Was lange währt, wurde endlich gut: Am Montag konnte die auf 1,9 Kilometern ausgebaute Kreisstraße 3253 freigegeben. Man habe dem Kreistag das Geld für den Ausbau der Straße, die Ruppertshofen mit Hönig verbindet, geradezu abgerungen, sagte Landrat Joachim Bläse. Allerdings hatte der Kreistag auch zehn Jahre Zeit, sich mit dem Ausbau abzufinden: Schon in der mittelfristigen Finanzplanung der Jahre 2008 bis 2013 war das Thema erstmals ernsthaft diskutiert worden. Damals habe man eine Millionen Euro in den Haushalt aufgenommen. Inzwischen sind die Kosten um fast das Vierfache gestiegen: 3,72 Millionen Euro kostete der zehn Monate