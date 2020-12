Keine Ideologie gegen das Auto durchführen

Schwäbisch Gmünd

Gmünds CDU hat am Montagabend in einer Online-Veranstaltung an die Gründung der Gmünder CDU vor 75 Jahren erinnert. Die 75 Jahre seien gute Jahre gewesen für Gmünds CDU, für die Stadt Schwäbisch Gmünd und für das Land, sagte der Stadtverbandsvorsitzende Thomas Eble, der sich mit CDU-Bundestagskandidatin Dr. Inge Gräßle von der „Fuggerei“ aus zu Wort meldete. CDU-Landtagskandidat Tim Bückner hatte der Corona-Pandemie wegen auf Anwesenheit in der „Fuggerei“ verzichtet.

Eble und Gräßle diskutierten mit Günther H. Oettinger, Baden-Württembergs früherem Ministerpräsidenten und EU-Kommissar.