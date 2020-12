800 Weihnachtswünsche erfüllt

Soziales Engagement Gerade können dank des Gmünder Wunschbaums wieder Geschenke an Bedürftige verteilt werden – und in diesem Jahr war die Spendenbereitschaft besonders groß.

Schwäbisch Gmünd

So schnell, wie in diesem Jahr, wurden die Wünsche am Gmünder Wunschbaum noch nie erfüllt. Und nicht nur das ist anders als in den vergangenen Jahren – während die Ausgabe der Geschenke sonst im Rathaus erfolgt, werden sie dieses Jahr aus dem Fenster des Refektoriums im Prediger ausgegeben. „Das werden wir auch in Zukunft beibehalten“, sagt Inge Pfeifer von der Gmünder Stabsstelle für Bürgerschaftliches Engagement. „Hier ist nicht alles so beengt.“

Gemeinsam mit elf ehrenamtlichen Helfern und Martina Speth von der Stadtverwaltung setzt sie die Aktion um.