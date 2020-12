Letzter Schliff fürs Bildungszentrum

Bauarbeiten Böbinger Gemeinderat befasst sich mit Schulhof und Kita-Außenbereich. Investoren stellen Wohnprojekte am „Sommerrain-West“ vor.

Böbingen

Die Endphase der Bauarbeiten am Bildungszentrum „Am Römerkastell“ kommt in die Endphase. 2021 werden die Außenanlagen neu gestaltet. „Das Bildungszentrum soll ein Schmuckstück werden“, appellierte Bürgermeister Jürgen Stempfle an die Gemeinderäte. Gemeint war, dass man keine „kleinen Inseln übrig lassen soll“, sondern den kompletten Außenbereich grundlegend saniert und umwandelt. Landschaftsarchitektin Sigrid Bombera aus Heubach ging unter anderem auf die Spielgeräte sowohl für den Kita-Bereich als auch für den Pausenhof ein. Sie betonte, dass es um eine Gesamtfläche von 3000 Quadratmeter