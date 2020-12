Bewerbungstraining in herausfordernden Zeiten

Bildung Vertreter großer Gmünder Firmen am Heubacher Rosenstein-Gymnasium.

Heubach. „Diese Corona-Zeiten sind für uns Schulen, unsere Schüler und deren Eltern eine immense Herausforderung. Nicht nur die Lerninhalte und das soziale Miteinander sind beeinträchtigt, sondern auch unser Sozialpraktikum und unsere ganze Berufsorientierung,” so der Schulleiter des Rosenstein-Gymnasiums Heubach, Johannes Josef Miller.

Dem geschuldet versuchte Bogy (Berufsorientierung am Gymnasium)-Lehrerin Alexa Hildebrand in den vergangenen Monaten die Schüler dennoch für die Berufswelt vorzubereiten. So gelang es ihr, zwei der 30 Bildungspartner des Gymnasiums für ein Bewerbungstraining für die Klassenstufe 10 zu gewinnen.