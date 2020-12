Besinnlicher Advent mit Herz und Seele @ Iggingen TV

Kreativität Was sich die Kirchengemeinde und eine Bläsergruppe für den vierten Advent ausgedacht haben.

Iggingen. Am Sonntag ist der vierte Advent. Doch wie feiern, ohne sich zu begegnen? Wie die hoffnungsvolle Botschaft in alle Haushalte bringen? Auf diese Fragen hatten einige kreative Igginger sofort eine Antwort: Mit einem corona-konformen Onlineevent am Sonntag, 20. Dezember, um 17 Uhr.

Als man die ersten Ideen mit Pfarrer Johannes Waldenmaier und Bürgermeister Klemens Stöckle besprach, wurde daraus schnell ein stimmiges Konzept: Eine Heilige Messe in moderner Form, erweitert mit interessanten Überraschungsgästen, moderiert von Sabine Fuchs. Über das Videoportal YouTube wird die Veranstaltung in die Haushalte gestreamt.