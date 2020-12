Der Herbst in Gmünd – wenig Regen, viel Sonne

Schwäbisch Gmünd

Im Herbst schimpfen die Leute gerne über das nasse Wetter. Nicht so in diesem Jahr. Denn im meteorologischen Herbst, also in der Zeit vom 1. September bis 30. November, brachten reichlich Hochdruckgebiete oft milde oder mäßig warme Luftmassen in den Ostalbkreis. „Lediglich im Oktober zeigte sich das Wetter unbeständig, da brachten Tiefdruckgebiete wenig Sonnenschein, viele Niederschläge sowie abwechselnd milde und kühle Witterung“, bilanziert Wetterbeobachter Martin Klamt. Unterm Strich sei der diesjährige Herbst in Schwäbisch Gmünd, der viertwärmste seit Messbeginn im Jahre 1950 gewesen.

Das Gmünder