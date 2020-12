Ausgaben für eine möglichst reiche Ernte

Waldstetten. Wie wichtig eine „sorgende Gemeinschaft“ ist, betonte Waldstettens Bürgermeister Michael Rembold mit Blick auf das Pandemiejahr in seiner Haushaltsrede vor Ortschafts- und Gemeinderäten am Donnerstag in der Waldstetter Stuifenhalle. Die Pandemie habe „viele Felder und Wiesen in unserem Lande umgepflügt“. Die Furchen seien „schnell wieder zu verfüllen“, damit daraus viel Frucht erwachse. Entsprechend stand die Rede des „kommunalen Sämanns“ unter dem Motto „nur wer sät, der erntet“. Der „Pflanzplan Waldstetten 2025“ sehe, verteilt auf die kommenden Jahre,