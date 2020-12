Neue Kredite werden nötig

Lorch

Bevor Bürgermeisterin Marita Funk dem Lorcher Gemeinderat am Donnerstag den Haushaltsentwurf für 2021 vorstellte, blickte sie zurück. Die Pandemie, fehlende Rücklagepolster, offene Abschreibungen in Höhe von 1,77 Millionen Euro sowie ein Sanierungsstau hätten die Stadt 2020 vor Herausforderungen gestellt. „Trotzdem sind wir viele Projekte angegangen.“ Über 1,5 Millionen Euro an Rettungsgeldern seien von Bund und Land geflossen sowie Nachzahlungen aus 2019.

So werde es aber in 2021 nicht weitergehen. Man werde das Jahr mit einem Minus von 1,64 Millionen Euro abschließen, sagte Kämmerer Daniel Bogner. Erträgen in Höhe