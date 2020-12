Elf Verletzte: Feuerwehr rettet Menschen aus brennendem Gebäude in Ellwangen

Ellwangen. Großeinsatz für die Feuerwehren, Rettungsdienste und die Polizei am Abend in Ellwangen. Gegen 21 Uhr geht in der Aalener Rettungsleitstelle ein Notruf über ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Goldrainstraße ein. Als die ersten Floriansjünger am Brandort eintreffen, stehen mehrere Kellerräume in Vollbrand. 31 Parteien bewohnen das Gebäude, teilt die Polizei in der Nacht mit. Die Feuerwehr rettet Menschen mit der Drehleiter von Balkonen und geht mit Atemschutztrupps in den Keller vor. Durch die starke Rauchentwicklung wurden elf Bewohner verletzt, einer davon schwer.

Als wir an der