Abstand bedeutet nicht Stillstand

Waldstetten. Traditionell endet das Sitzungsjahr des Waldstetter Gemeinderats und des Wißgoldinger Ortschaftsrats mit den Reden der Ortsvorsteherin und der stellvertretenden Bürgermeisterin. Beide räumen in diesem Jahr den Einschnitten durch die Corona-Pandemie weltweit und in den Gemeinden am Stuifen gebührenden Raum ein. „19 Wißgoldinger wurden von Covid heimgesucht“, berichtet Ortsvorsteherin Monika Schneider. Die letzte öffentliche Veranstaltung vor dem Lockdown im Frühjahr war eine bedeutsame: die Gründungsversammlung für den Dorfverein. Danach gab’s zwar erst mal kein Beisammensein mehr, aber kreative Ideen, mit