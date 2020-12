Belegschaft steht hinter der Spende

Tagespost-Weihnachtsaktion Die Lorcher Schwesterunternehmen Bansbach easylift und Drohmann easycut geben 5000 Euro für das neue Hospiz am Kloster der Franziskanerinnen.

Schwäbisch Gmünd/Lorch

Spenden trotz coronabedingten Umsatzrückgängen: Das Team der Lorcher Schwesterunternehmen Bansbach easylift und Drohmann easycut lässt es sich nicht nehmen, diesen Advent wieder große Summen für gute Zwecke zu spenden. 5000 Euro gehen allein an die Weihnachtsaktion der Gmünder Tagespost, die 2020 für das neue Hospiz am Kloster der Franziskanerinnen in der Bergstraße bestimmt ist.

„Wenn es uns gut geht, soll es auch anderen gut gehen“, sagt Geschäftsführer Edgar Hahn-Bansbach bei der Spendenübergabe. Und obwohl die Corona-Pandemie dem Lorcher Gasdruckfederhersteller Auftragsrückgänge vor allem