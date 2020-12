Reiselust – aber keiner bucht

Reisebranche Mitarbeiter in Kurzarbeit, keine Kunden: In den Gmünder Reisebüros ist es seit Monaten still. Die Inhaber hoffen auf eine Besserung Mitte 2021.

Schwäbisch Gmünd

Viele wollen 2021 verreisen, aber keiner getraut sich momentan zu buchen: Das ist der Eindruck von Gabi Dlask. Inhaberin des Tui-Reiselandes in der Gmünder Postgasse. Ihre Kollegen bestätigen diese Einschätzung – und hoffen trotzdem auf den kommenden Sommer.

So sieht’s gerade aus

Frustrierend verliefen die Arbeitstage in den vergangenen Wochen und Monaten, erklärt Gabi Dlask. Ihre Mitarbeiter hat die Unternehmerin bis mindestens Ende März in Kurzarbeit geschickt. Sie sitzt in der Regel allein in ihrem Reisebüro, obwohl jetzt eigentlich Hochsaison für Sommer-Buchungen wäre. Vor dem erneuten Lockdown seien