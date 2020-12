Anna Rupprecht überrascht und ist beste Deutsche

Was für ein Auftakt! Anna Rupprecht ist beim Weltcup in Ramsau in Österreich völlig überraschend auf den achten Platz gesprungen. Bei ihrem ersten internationalen Einsatz nach der gut 20-monatigen Verletzungspause war die 23-Jährige des SC Degenfeld nicht nur die beste Deutsche, sondern hat auch als Einzige die Norm für die WM-Qualifikation erfüllt.

„Also das kam schon sehr unerwartet“, sagte Anna Rupprecht nach ihrem glänzenden Comeback. „Locker“ wollte sie bei ihrer Rückkehr in den Weltcup-Zirkus bleiben. Und von der Schanze in Ramsau (Hillsize 98 Meter) zwei gute Sprünge runterbringen. „Ich denke, ich