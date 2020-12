FFP2-Masken: Ansturm auf Apotheken

Pandemie Apotheker aus Gmünd und Umgebung appellieren an die Vernunft der Menschen, die für die Abholung berechtigt sind.

Schwäbisch Gmünd. Seit dieser Woche können Menschen, die zu Corona-Risikogruppen gehören, kostenfrei FFP2-Masken in Apotheken abholen – das spüren auch Gmünder Apotheker. Susanne Baumhauer, Inhaberin der Einhorn Apotheke in Gmünd, berichtet von einem großen Ansturm: „Wir haben fürs Erste 10 000 Masken bestellt“, sagt sie. Und damit komme die Apotheke gut zurecht. Kritische Stimmen, die einwerfen, dass Personen das Angebot ausnutzen und in mehreren Apotheken Masken abholen, kann sie dennoch nachvollziehen. „Ich glaube schon, dass da einige rumtingeln, um Masken abzuholen“, erzählt Baumhauer, „aber