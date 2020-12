Zuhause, wo die Altersgenossen-Tradition entstand

Schwäbisch Gmünd. Sein fachlicher Rat ist immer noch begehrt, seine Vitalität ungebrochen: An diesem Sonntag feiert Pharmazierat Dr. Siegfried Dalferth seinen 85. Geburtstag. „Ich habe keine Zeit für Krankheiten“, sagt der frühere Inhaber der Pfauen-Apotheke und konzentriert sich lieber auf die seine Aktivitäten. Reiten ist eine davon. Dreimal in der Woche sitzt er auf dem Rücken von „Dino“ und ist mit ihm am liebsten auf der offenen Sandbahn beim Reit- und Fahrverein im Gmünder Westen unterwegs. „Wir werden zusammen alt“, so Siegfried Dalferth. „Dino“ bringt es immerhin auf 28 Jahre.

